سعر اليورو اليوم الإثنين 11-9-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 11-9-2023، تباينًا نسبيًا في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية بحسب آخر البنك المركزي المصري إلى 33.06 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

وتنشر بوابة جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

بلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، 32.98 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وحقق سعر اليورو في بنك سايب، 33.04 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 33.03 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

أما سعر اليورو في بنك مصر ، حقق مستوى صرف عند: 32.93 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بـ 33.03 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.03 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر أمام الجنيه المصري بـ 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة إلى 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد، 32.87 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 33.02 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.