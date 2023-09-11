سعر اليورو اليوم الإثنين 11-9-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 11-9-2023، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في بداية التعاملات اليومية بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.03 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.04 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.03 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

وفي ميد بنك، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 32.86 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 33.09 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي إلى 33.02 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 33.50 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وحقق سعر اليورو اليوم في بنك البركة، 33.03 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.