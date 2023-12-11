سعر اليورو اليوم الإثنين 11-12-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية

حقق سعر اليوم الإثنين 11-12-2023 مستوى متباين مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرف إلى 33.18 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أما سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

قدر سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 33.02 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

طرح سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 33.19 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

عرض سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.18 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 33.24 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

حقق سعر اليورو في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 33.17 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 33.19 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 33.19 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.