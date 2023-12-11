سعر اليورو اليوم الإثنين 11-12-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول المصرفي

عرضت شاشات التداول بأفرع البنوك المختلفة لتباين سعر اليوم الإثنين 11-12-2023 بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، وحقق متوسط سعر صرف وحدة النقد الأوروبية – يورو 33.17 جنيه للشراء، و33.28 جنيه للبيع طبقًا لما ورد بالتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصري، بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وتقدم بوابة جريدة «المال» مسح لأسعار صرف عملة أوروبا الموحدة كما عرضته ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للمصارف على شبكة الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اظهر موقع ميد بنك على شبكة الإنترنت سعر اليورو اليوم بقيمة، 33.17 جنيه للشراء، و33.40 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك أبو ظبي التجاري

اعلنت شاشات التداول في بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو بقيمة، 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو بالموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية إلى قيمة، 33.08 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليورو بماكينات الصراف الآلي لبنك قطر الوطني الأهلي عند قيمة، 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

جاء سعر وفقًا لما عرضته شاشات التداول المنتشرة بأفرع بنك مصر بقيمة، 33.08 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو بموقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت قيمة، 33.08 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية قيمة، 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع، بختام التعاملات المسائية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

قدمت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي سعر اليورو بقيمة، 33.19 جنيه للشراء، و33.35 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

طرحت ماكينات الصراف الآلي سعر اليورو في المصرف المتحد بقيمة، 33.02 جنيه للشراء، و33.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني 33.19 جنيه للشراء، و33.34 للبيع، مقابل العملة المحلية.