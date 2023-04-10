سعر اليورو اليوم الإثنين 10-4-2023 يتباين مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB»

اليوم الإثنين 10-4-2023، بين الارتفاع والانخفاض مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية بنهاية التعاملات، محققًا متوسط سعر في البنك المركزي المصري عند: 33.57 جنيه للشراء، و33.68 للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، اعتمادًا على شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سجل سعر

سعر اليورو في بنك القاهرة

اليوم في البنك التجاري الدولي، 33.51 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.54 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر، 33.38 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 33.38 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.60 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

أما سعر اليورو اليوم في بنك البركة، فبلغ مستوى صرف عند: 33.60 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.60 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

عملة الاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

وطرح البنك الأهلي القطري، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.65 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، 33.59 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكان والتعمير

وصل سعر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

في بنك الإسكان والتعمير إلى 33.60 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 33.60 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.