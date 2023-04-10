سعر اليورو اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الإثنين 10-4-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة استقرار سعري الصرف، ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 33.60 جنيه للشراء، و33.72 للبيع، ويقدم موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.59 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري بـ 33.65 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 33.60 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 33.49 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عرض سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و33.66 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 33.56 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربي

طرح سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري بـ 33.55 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 33.60 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

قدر سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 33.60 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 33.45 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري إلى 33.50 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.