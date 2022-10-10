سعر اليورو اليوم الإثنين 10-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 10-10-2022، انخفاضًا بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية بمقدار 8 قروش للبيع والشراء، ووصل متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري بحسب البنك المركزي المصري، إلى 19.02 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة بالفروع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 18.98 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 18.98 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

أما سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني، فسجل مستوى صرف عند: 18.97 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.01 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وشهد سعر اليورو اليوم في بنك مصر، مستوى صرف عند: 18.98 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو مستوى صرف مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.28 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.00 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 18.99 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 19.03 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، فحقق مستوى صرف عند: 19.05 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 18.99 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة، إلى 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.