سعر اليورو اليوم الإثنين 1-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

ارتفع سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق الأول من أغسطس 2022 في نهاية التعاملات بـ 5 بنوك، فيما استقر نسبيًا في باقي البنوك، ووصل سعره إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.40 للبيع، حسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار العملة الأوروبية في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، إلى 19.29 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع ووصل إلى 19.47 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 19.29 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع إلى 19.48 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 19.30 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، إلى 19.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع إلى 19.50 جنيه.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، إلى 19.32 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع إلى 19.49 جنيه، حسب شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 19.27 جنيه للشراء، وارتفع 19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 19.34 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.