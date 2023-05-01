سعر اليورو اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباين سعر

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية بارتفاع الشراء من 10 لـ13 قرشا وانخفاض البيع من 2 لـ3 قروش بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 33.94 جنيه للشراء، و34.04 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك.

طرح سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.90 جنيه للشراء، و34.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري إلى 33.91 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 33.79 جنيه للشراء، و34.04 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك القاهرة

قدر سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ33.94 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 33.89 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

عرض سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ33.90 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

حقق سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و34.15 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

طرح سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 33.79 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم

في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 33.81 جنيه للشراء، و34.18 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

شهد سعر اليورو اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.89 جنيه للشراء، و34.16 للبيع.