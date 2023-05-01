سعر اليورو اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات بالبنوك

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سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك الأجنبية والإسلامية والعربية والمصري المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 33.98 جنيه للشراء، و 34.10 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

قدر سعر اليورو اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 33.81 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

شهد سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 33.81 جنيه للشراء، و 34.04 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

طرح سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 33.94 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.89 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 33.94 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

قدر سعر اليورو في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري بـ 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري إلى 33.93 جنيه للشراء، و 34.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

شهد سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.94 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع.