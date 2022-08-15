سعر اليورو اليوم الإثنين 15-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 15-8-2022 في بداية التعاملات البنكية داخل مصر انخفاضًا عند سعري الشراء والبيع في بعض البنوك، واستقر عند سعر الشراء وانخفض عند سعر البيع في بعض البنوك الأخرى، وسجل وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية 19.59 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملة الأوروبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم وفقًا لشاشات التداول اللحظية ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.54 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري وصل سعر اليورو أمام الجنيه إلى 19.50 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر صرف اليورو في بنك المصرف المتحد

حقق سعر اليورو وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع بنك المصرف المتحد، 19.48 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي الإسلامي

أظهرت شاشات التداول وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ببنك أبوظبي الإسلامي، إلى 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري، 19.56 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس بحسب شاشات التداول، 19.46 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، أوضحت شاشات التداول وصول سعر اليورو أمام لجنيه المصري، إلى 19.57 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي

وبينت شاشات التداول بالبنك المصري الخليجي وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.60 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر اليورو اليوم بالبنك العربي الأفريقي أمام الجنيه وفقا لشاشات التداول، إلى 19.53 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.