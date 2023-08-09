سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-8-2023 في ختام التعاملات

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-8-2023، حالة من التباين في ختام التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، ليرتفع سعر شراء العملة الأوربية 6 قروش، ويتراجع البيع بشكل طفيف، ليصل متوسط السعر بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع، و خلال السطور التالية تعرض “المال نيوز” سعر صرف على صعيد الشراء والبيع في آخر تحديث لها داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، والتي جاءت على النحول التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

عرض أكبر البنوك الخاصة في مصر بنك CIB سعر اليورو اليوم عند 33.79 جنيه للشراء، و34.01 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

فيما سجل سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك SAIB بـ 33.79 جنيه للشراء، و 34.01 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

عرضت فروع البنك الإسلامي ” بنك البركة” سعر اليورو في ختام التعاملات عند مستويات 33.86 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني عند 33.68 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

على صعيد السعر داخل بنك القاهرة.. سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري 33.73 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول مصر في الختام إلى 33.79 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

عرضت شاشات التداولات في ختام التعاملات داخل بنك QNB سعر اليورو عند 33.79 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو داخل فروع بنك الإسكندرية في ختام التعاملات عند 33.79 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

عرض فروع البنك الحكومي “بنك مصر” سعر اليورو في ختام التعاملات عند 33.68 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

فيما سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري، 33.79 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.