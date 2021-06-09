سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-6-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 9-6-2021، على استقراره مقابل الجنيه المصري لدى أكبر عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، وشركات الصرافة، فيما واصلت متوسطات سعر العملة الأوروبية إلى مستوى 19.02 جنيه للشراء و 19.14 جنيه للبيع أمس، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بحسب تقريرمنصة «المال» الذي تقدمه بشكل يومي عن سعر الدينار الكويتي؛ خدمة لمتباعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

بدأ سعر صرف العملة الأوروبية أمام نظيرها المحلي على نفس مستويات أمس داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية عند 18.98 جنيها للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى الجانب الآخر استقرت أيضاً مستويات سعرى شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل “البنك الأهلي المصرى” أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.98 جنيهاً للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في الصرافة

وعلى صعيد آخر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية، وصلت مستويات سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة المصرية، إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

عند قيمة مستوى 18.94 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر اليورو، وفقاً لآخر التحديثات على العملة الأوروبية.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

يواصل سعر صرف اليورو الأوربي في استقراره عند مستوى 19 جنيها للشراء، و19.17 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول؛ البنك التجاري الدولي.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى صعيد أعلي سعر للعملة في مصر يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعراليوور في السوق المحلية عند 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

في بداية التعاملات الصباحية أظهرت المؤشرات أسعار الشراء بين 18.93 و19.69 جنيه، وأسعار البيع بين 19.18، و19.19 جنيه، داخل السوق المصرفية.