سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-12-2020 في البنوك المصرية

سعر اليورو يرتفع 5 قروش جديدة في أغلب البنوك العاملة في السوق

يواصل سعر صرف اليورو الأوروبي موجة الصعود التي بدأها الأسبوع الجاري، محققة مكاسب جديدة تتخطى الخمس قروش، في البنوك وشركات العاملة في السوق المحلية المصرية، لتتراوح مستويات بيع اليورو في بالسوق المصرية بين 19.08 و19.22 جنيه،

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

تواصل العملة الأوروبية ببنك مصر مسيرة ارتفاعاتها في ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر لتصل إلى 18.90 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يواصل سعر صرف اليورو ارتفاعاته أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل 18.90 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو داخل بنك المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري مكاسب جديدة في البنك العربي الأفريقي تتخطى حاجز العشرة قروش عن تداولات أمس، لتصل إلى 18.96 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه.

صرف اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

كما بينت مؤشرات اللحظية لتداول صرف العملات اليوم ، أن اليورو قد داخل البنك التجاري الدولي نصيبه من الارتفاع على غرار صعوده في السوق المصرية، ليصل إلى 18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وارتع اليورو 3 قروش جديدة داخل بنك الإسكندرية وصل سعرصرف اليورو أمام العملة المحلية الجنيه المصري 18.93 جنيه للشراء، و19.07 للبيع.

أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

وبلغ أعلى سعر لبيع اليورو الأوروبي بين البنوك العاملة في السوق داخل بنك التعمير والإسكان مستوى 19.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

بلغ سعر صرف اليورو داخل شركة مصر للصرافة مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 18.89 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

أقل سعر لشراء اليورو في مصر

وجاء أقل سعر لشراء اليورو في السوق المصرية، داخل بنك البركة الإسلامي عند مستوى 18.87 جنيه.