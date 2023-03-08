سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-3-2023 في نهاية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الأربعاء 8-3-2023 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، 31 قرشًا في سعر الشراء والبيع في معظم البنوك العاملة في مصر، وأظهر موقع البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف العملة الأوروبية إلى 32.47 جنيه للشراء، 32.58 للبيع، وتستعرض جريدة المال بشكل دقيق ولحظة بلحظة في تقرير يومي حركة تداول العملة النقدية الموحدة للإتحاد الأوروبي أمام العملة المصرية في البنوك.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.53 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.53 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 32.44 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 32.45 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 32.40 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 32.35 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.