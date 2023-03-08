سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-3-2023 في نهاية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.53 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.55 للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 32.34 جنيه للشراء، 32.53 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 32.44 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.
سعر اليورو في بنك المشرق
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك سايب
سعر
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 32.44 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.
سعر عملة أوروبا في ميد بنك
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 32.40 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 32.35 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.