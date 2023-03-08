سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات

شهد سعر
سعر اليورو اليوم في بنك المشرق
سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري
سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.29 جنيه للشراء، 32.48 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 32.29 جنيه للشراء، 32.48 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.39 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 32.38 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.
سعر اليورو في ميد بنك
سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.
سعر
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 32.29 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.