سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في بنك المشرق

اليوم الأربعاء 8-3-2023 في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري انخفاضًا، وأفاد موقع البنك المركزي المصري، بأن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية وصل إلى 32.78 جنيه للشراء، 32.89 للبيع، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لأسعار صرف العملة الموحدة للإتحاد الأوروبي أمام العملة المصرية، في البنوك ومن ضمنها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية تعمل في السوق المصرفي المصري.

سعر اليورو في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري مقابل الجنيه المصري: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 32.29 جنيه للشراء، 32.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 32.29 جنيه للشراء، 32.48 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 32.39 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري: 32.38 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.

سعر عملة أوروبا

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 32.39 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 32.29 جنيه للشراء، 32.59 للبيع.