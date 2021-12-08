بنـــوك

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-12-2021 في السوق المحلية

مستقر داخل عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية
فاطمة إمام 10:26 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 10:26 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو اليوم الاربعاء 8-12-2021 داخل عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري، طبقًا للحصر اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.633 جنيه للشراء، و17.745 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية، إلى مستوى 17.56 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم تحافظ على استقرارها بنهاية التعاملات أمام الجنيه
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما أظهر مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل البنك الأهلي الكويتي وصول سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري، عند 17.85 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه إلى مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تقدم شبكة مصر للصرافة سجل سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  «المركزي» : ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-12-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:27 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

الاكتتاب فى صندوق مصر كابيتال لأدوات الدين يصل إلى 1.8 مليار جنيه

أحمد البطران 8:46 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

وكالة موديز تتمسك بنظرة مستقبلية «مستقرة» للبنوك الخليجية

أيمن عزام 9:57 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

تباين أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:32 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

انخفاض سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك

فاطمة إمام 5:38 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

سعر الدولار اليوم الثلاثاء يصعد بشكل طفيف أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 5:19 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21