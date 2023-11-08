سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-11-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول بالبنوك

مع اقتراب انتهاء تعاملات الأسبوع فى البنوك العاملة بالسوق المصرفية، تحرك سعر اليوم الأربعاء 8-11-2023 متباينًا مقابل الجنيه المصري، للشراء والبيع بنهاية التداولات المسائية، وبلغ متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي 32.92 جنيه للشراء، 33.03 للبيع، حسبما ورد في البيان الأخير للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل نظيرها المحلي.

ويقدم موقع جريدة «المال» أسعار صرف وحدة النقد الأوروبية الموحدة – يورو بالبنوك المختلفة وفقًا لما تظهره شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، بنهاية تعاملات المصارف، 32.88 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة ، أمام العملة المحلية، 32.96 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر بختام عمليات التداول، 32.85 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المحلية، 32.78 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي، بختام العمليات المصرفية، 32.88 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل العملة المحلية، 32.77 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، بنهاية التعاملات المسائية، 32.88 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في ميد بنك

سعر اليورو في ميد بنك، مقابل العملة المحلية، 32.91 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 32.89 جنيه للشراء، و33.12 للبيع.