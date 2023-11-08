سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية بفروع البنوك والمواقع الإلكترونية تحرك سعر اليوم الأربعاء 8-11-2023 منخفضًا أمام عملة مصر المحلية بمستهل التعاملات داخل السوق الرسمية في مصر، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية في البنوك إلى 32.94 جنيه للشراء، و 33.05 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، لتعرض المال في السطور التالية سعري شراء وبيع العملة الأوروبية داخل البنوك، والتي جاءت بحسب التقرير عند مستويات:

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

في بداية التعاملات جاء سعر اليورو اليوم أمام عملة مصر المحلية بالبنك المصري الخليجي عند 32.96 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر في بداية التعاملات داخل فروع بنك التعمير والإسكان إلى 32.90 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية ببنك الاستثمار العربي، ببداية التعاملات 32.90 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو الموحدة في ميد بنك

عرض الموقع الإلكتروني لميد بنك سعر أمام عملة مصر المحلية ببداية التعاملات عند 32.91 جنيه للشراء، و 33.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

على صعيد البنوك الإسلامية جاء سعر اليورو ببنك البركة أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 32.96 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

عرض بنك مصر في بداية تعاملاته سعر اليورو أمام أمام عملة مصر المحلية عند مستويات 32.85 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية ببنك بلوم مصر إلى 32.55 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

عرض بنك الكويت الوطني مصر سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية عند 32.96 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى 32.86 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو اليوم أمام عملة مصر المحلية بالبنك الأهلي الكويتي 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.