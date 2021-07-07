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سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-7-2021 في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي يقدم السعر الأعلى لليورو في السوق
فاطمة إمام 12:13 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 12:13 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021، أمام نظيره الجنيه المصري بالقطاع المصرفي، بشكل طفيف بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر من حيث الأصول، عند مستوى 18.46 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، وصل سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

داخل شركة مصر للصرافة جاء سعر صرف اليورو 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع خلال التعاملات، وفقًا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاءت مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي الأوروبي مقابل الجنيه المصري بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء.

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اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بشبكة فروع بنك الإسكندرية جاءت مستويات شراء وبيع العملة الأوروبية داخل بنك الإسكندرية وصلت لمستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفقًا التقرير الصباحي لجريدة المال.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

كما تراجعت مستويات العملة الأوروبية داخل البنك التجاري الدولي لمستويات عند 18.48 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

مقابل الجنيه المصري وصلت مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و18.77 جنيه، داخل بنك الاستثمار العربي.

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بقلم فاطمة إمام

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