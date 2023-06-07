سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

تراجع سعر
سعر اليورو اليوم في ميد بنك
حقق سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.88 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.
سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.81 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
قدر سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 32.91 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.82 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة
سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.
سعر اليورو في بنك سايب
شهد سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري
وصل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 32.91 جنيه للشراء، و 33.131 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية
طرح سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 32.87 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي
سجل سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد
حقق سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 32.91 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.