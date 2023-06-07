سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

تراجع سعر

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

اليوم الأربعاء 7-6-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 32.96 جنيه للشراء، و 33.07 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» ، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الاوروبي، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي

حقق سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.88 جنيه للشراء، و 33.24 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.81 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

قدر سعر اليورو في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 32.91 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

طرح سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 32.82 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 33.03 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

شهد سعر اليورو في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 32.96 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 32.91 جنيه للشراء، و 33.131 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 32.87 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف المتحد

في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 32.91 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

حقق سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.83 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 32.91 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.