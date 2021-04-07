سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-4-2021 في البنوك المصرية

تعرف على سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

ارتفعت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 7- 4- 2021، كما سجلت العملة 18.49 جنيه للشراء، و18.61 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التعثر على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر صرف اليورو فى بداية تعاملات اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.56 جنية للشراء ، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وجاءت مستويات سعر صرف اليورو في بداية تداولات اليوم داخل بنك مصر، على شاشات التداول داخل البنك لتسجل 18.45جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وعلى مستوى سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك HSBC جاء عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الأهلي

ويتداول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم جاء عند 18.47 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه لدى بنك بلوم 18.48 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وعُرض سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك البركة، عند 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع. اليورو

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى مستوى أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، سجلت 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

وعلى مستوى أقل قيمة للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية.. يقدم بنك الاسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.44 جنيه.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري في بداية تعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.