بنـــوك

سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-4-2021 في البنوك المصرية

تعرف على سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى
أحمد الكومي 12:37 م, الأربعاء, 7 أبريل 21 12:37 م, الأربعاء, 7 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 7- 4- 2021، كما سجلت العملة 18.49 جنيه للشراء، و18.61 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التعثر على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر صرف اليورو فى بداية تعاملات اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.56 جنية للشراء ، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وجاءت مستويات سعر صرف اليورو في بداية تداولات اليوم داخل بنك مصر، على شاشات التداول داخل البنك لتسجل 18.45جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  «القاهرة» يستهدف %16.3 نموًا بمحفظة القروض فى 2021

سعر اليورو في بنك HSBC

وعلى مستوى سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك HSBC جاء عند مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الأهلي

ويتداول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم جاء عند 18.47 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه لدى بنك بلوم  18.48 جنيه للشراء، و18.63 جنيه  للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك البركة

وعُرض سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك البركة، عند 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

اليورو
اليورو

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وعلى مستوى أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، سجلت 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

وعلى مستوى أقل قيمة للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية.. يقدم بنك الاسكندرية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.44 جنيه.

اقرأ أيضا  تباين سعر اليورو الأوروبي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري في بداية تعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد الكومي

ملف الكاتب أحمد الكومي

اقرأ أيضاً

سعر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الأربعاء بعد تراجع العائدات الأمريكية

محمد عبد السند 12:44 م, الأربعاء, 7 أبريل 21

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 12:00 م, الأربعاء, 7 أبريل 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

محمد عبد السند 11:45 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

العضو المنتدب لـ «نتورك إنترناشيونال»: نستهدف نمو حجم الأعمال بنسبة 20 إلى 30% فى مصر خلال 2021

الحسينى حسن 11:44 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

مبادرات «المركزى» و«الصكوك» و«الأنشطة المالية غير المصرفية» أفضل السبل التمويلية للشركات

منى عبدالباري 11:13 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر: فرص واعدة للتمويل والاستثمار فى قطاعات التكنولوجيا المالية المصرفية وغير المصرفية

الحسينى حسن 11:13 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21