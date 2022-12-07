سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-12-2022 مقابل الجنيه المصرى، من 5 لــ 12 قرش للشراء و من 8 لــ 18 قرش للبيع، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 25.78 جنيه للشراء، و 25.87 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصرى». ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي، وفقًا لشاشات التدوال اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.

سعر اليورو اليوم فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصري 25.70 جنيه للشراء، 25.98 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في البنك الأهلى القطرى

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري 25.67 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

أما سعر اليورو في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري فحقق 25.69 جنيه للشراء، و 26.00 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك التجارى الدولى

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري إلى 25.67 جنيه للشراء، و 25.97 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

قدر سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري بــ 25.62 جنيه للشراء، و 25.94 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري شهد 25.65 جنيه للشراء، و 25.97 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في المصرف العربى الدولى

وسجل سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصري 25.64 جنيه للشراء، و 25.79 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب

أما سعر اليورو اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بلغ 25.64 جنيه للشراء، و 25.98 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامى

وحقق سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصري 25.72 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري إلى 25.62 جنيه للشراء، و 25.92 للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك أبو ظبى التجارى

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 25.65 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري، 25.64 جنيه للشراء، و 25.89 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصري 25.65 جنيه للشراء، و 25.96 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 25.84 جنيه للشراء 26.09 للبيع.