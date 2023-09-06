سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الأربعاء 6-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وصل لمتوسط سعر صرف 33.09 جنيه للشراء، و 33.21 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، طبقا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

سعر اليورو اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 32.93 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري،33.05 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 32.94 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 32.94جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 33.08 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 33.04 جنيه للشراء، و33.23 للبيع..

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 33.05 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.