سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-9-2023 أمام الجنيه المصري في الختام

شهدت سعر اليوم الأربعاء 6-9-2023 تراجعًا يتراوح بين 18 إلى 20 قرشًا على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، في نهاية تعاملات اليومية ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية إلى 33.11 جنيه للشراء، و33.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على وحدة النقد الأوروبية على صفحة البنك المركزي المختصة بمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، لتقدم المال خلال السطور التالية رصدًا لسعري شراء وبيع العملة الأوروبية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى مستوى 32.94 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

عرضت فروع البنك الحكومي بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 32.94 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الكويت الوطني، إلى مستويي 33.05 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

فيما عرضت فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام نظيره المصري في الختام عند 33.05 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك SAIB

جاء سعر اليورو داخل فروع الشركة المصرفية العربية الدولي أمام الجنيه المصري في الختام عند 33.05 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

كما تراجع سعر اليورو في الختام داخل فروع بنك كريدي أجريكول أمام نظيره المصري إلى 33.52 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك الإسكندرية

في ختام تعاملات اليوم سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية 33.05 جنيه للشراء، و33.26 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

تراجع سعر على شاشات البنك المصري الخليجي أمام نظيره المصري إلى 33.04 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم داخل فروع البنك التجاري الدولي CIB أمام العملة المصرية إلى مستويات 33.05 جنيه للشراء، و33.23 للبيع.