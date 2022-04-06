أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو اليوم الاربعاء 6إبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على مستويات الخميس الماضي، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.19 جنيه، و20.51 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر اليورو أمام الجنيه عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وتمنح فروع البنك العربي الأفريقي الدولي سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 20.18 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت التعاملات المسائية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.20 للبيع جنيه، و20.49 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبلغت مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 20.15 جنيه للشراء، و20.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصلت مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 20.13 جنيه للشراء، و 20.48 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت التعاملات المسائية وصول سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة في بداية التعاملات الصباحية عند 20.23 جنيه للشراء، و20.48 للبيع.