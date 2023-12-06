سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-12-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت المواقع الإلكتروني للبنوك العاملة في السوق المحلية تحرك سعر اليوم الأربعاء 6-12-2023 منخفضًا بالشراء والبيع أمام عملة مصر، مقارنة مع الأسعار المعلنة امس داخل فروع البنوك،ليسجل متوسط سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة 33.35 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث للبنك المركزي المصري على صفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات في السوق.

أجرى فريق جريدة «المال» حصرًا على سعري شراء وبيع عملة أوروبا الموحدة داخل السوق المحلية في بداية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك التعمير والإسكان إلى 33.52 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك المصري الخليجي مستوى 33.27 جنيه للشراء، و33.43 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك قطر الوطني الأهلي مستوى 33.28 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك أبو ظبي التجاري مستوى 33.28 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك الأهلي المصري 33.26 جنيه للشراء، و33.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك مصر مستوى 33.14 جنيه للشراء، و33.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك التنمية الصناعية مستوى 33.30 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع مصرف أبو ظبي الإسلامي 33.33 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وصل سعر أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك بلوم مصر: 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك الكويت الوطني مستوى 33.28 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

جاء سعر اليورو اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع المصرف المتحد عند 33.08 جنيه للشراء، و33.42 للبيع.