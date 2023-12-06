سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-12-2023 أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك

اختتمت البنوك تعاملاتها على تراجع سعر اليوم الأربعاء 5-12-2023 مقابل الجنيه المصري بالمصارف المحلية والأجنبية العاملة بسوق المال،ووصل متوسط صرف عملة الاتحاد الاوروبي إلى 33.22 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع، بحسب البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور بموقعه على شبكة الإنترنت بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل نظيرها المحلي، وترصد “المال” سعر العملة الأوروبية الموحدة كما عرضت بشاشات التداول والمواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي، 33.41 جنيه للشراء، 33.73 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 33.33 جنيه للشراء، و33.42 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سعر اليورو في بنك بلوم مصر، 32.86 جنيه للشراء، و33.09 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، 33.28 جنيه للشراء، و33.42 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد سجل 33.06 جنيه للشراء، و33.42 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك التعمير والإسكان

سعر في بنك التعمير والإسكان سجل 33.25 جنيه للشراء، و33.42 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي،33.22 جنيه للشراء، و33.43 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري،33.24 جنيه للشراء، و33.42 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 33.13 جنيه للشراء، و33.32 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، 33.12 جنيه للشراء، و33.32 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.17 جنيه للشراء، 33.32 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، 33.28 جنيه للشراء، و33.42 للبيع، مقابل الجنيه المصري.