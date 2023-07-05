سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التداول

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سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأربعاء 5-7-2023 انخفاضا بشاشات التداول اللحظي والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، مقابل العملة المحلية، بختام عمليات التداول البنكية، وقد بلغ متوسط عملة الاتحاد الأوروبي 33.54 جنيه للشراء، 33.66 للبيع، وفقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ويرصد موقع جريدة «المال» تقريرا بأسعار عملة أوروبا الموحدة وفقا لما عرضته ماكينات الصراف الآلي.

وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، إلى 33.54 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

جاء سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري عند 33.54 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في ميد بنك

بلغ سعر اليورو في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 33.44 جنيه للشراء، مقابل 33.81 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

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سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

في بنك كريدي أجريكول مصر، أمام الجنيه المصري، 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.75 للبيع.

شهد سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.73 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك مصر

قدم موقع بنك مصر سعر اليورو، أمام الجنيه المصري عند 33.41 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

عُرض سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 33.42 جنيه للشراء، مقابل 33.59 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي – مصر

قُدر سعر اليورو في بنك الكويت الأهلي – مصر، أمام الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أوضحت ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري سعر اليورو، أمام الجنيه المصري عند 33.41 جنيه للشراء، مقابل 33.64 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك قناة السويس

طُرح سعر اليورو في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بسعر 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.70 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وتوقف سعر

اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري عند 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.76 للبيع.