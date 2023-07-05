سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-7-2023 في بداية التعاملات الصباحية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

اليوم الأربعاء 5-7-2023، أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.61 جنيه للشراء، و33.72 للبيع، وفق التحديث الأخير على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وذلك في بداية ثاني يوم عمل للبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار عملة أوروبا بحسب شىاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

اظهرت اخر التحديثات استقرار سعر اليورو اليوم أمام العملة المحلية ببنك CIB عند 33.53 جنيه للشراء، و33.71 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وصل سعر اليورو بميد بنك، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 33.44 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري عند 33.41 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB

وصل سعر اليورو أمام العملة المحلية المصري داخل فروع بنك SAIB إلى 33.53 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

عرضت شاشات التداولات اللحظية لبنك مصر سعر اليورو عند 33.41 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر اليورو امام الجنيه المصري ببنك أبو ظبي التجاري إلى مستويات 33.54 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية، 33.53 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

عرض بنك كريدي أجريكول مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند: 33.52 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

أمام الجنيه داخل فروع بنك القاهرة إلى مستويات 33.54 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالمصرف العربي الدولي، 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر عملة أوروبا في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرضت فروع مصرف أبوظبي الإسلامي سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند 33.58 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري ببنك التنمية الصناعية، 33.48 جنيه للشراء، و33.67 للبيع.