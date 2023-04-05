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سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات البنكية

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متوسط سعر البيع بالبنوك 33.83 جنيه

سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات البنكية
شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأربعاء, 5 أبريل 23

سجل سعر

اليورو
اليوم الأربعاء 5-4-2023 ، فى نهاية تعاملات البنوك المحلية والعربية والأجنبية، متوسط 33.72 جنيه للشراء و 33.83 للبيع، مقابل الجنيه المصرى، كما ورد بآخر تقرير يومى صادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف والمنشور على موقعه الإلكترونى الرسمى، وخلال السطور التالية ينشر موقع جريدة «المال» سعر عملة وحدة النقد الأوروبية الموحدة «يورو»، المعروضة بشاشات التداول اللحظى للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 33.62 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصرى، 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجارى الدولى

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 33.74 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك قناة السويس

سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، عند 33.77 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى

سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، بـ 33.74 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطنى

سعر

اليورو
فى بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 33.77 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى- مصر

سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى مصر، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 33.73 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبى الموحدة في المصرف المتحد

سعر اليورو في المصرف المتحد ، مقابل الجنيه المصرى، إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو فى بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصرى، 33.77 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطنى الأهلى

سعر

اليورو
اليوم فى بنك قطر الوطنى الأهلى ، مقابل الجنيه المصرى، 33.75 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

شيرين راغب

شيرين راغب

2:00 م, الأربعاء, 5 أبريل 23