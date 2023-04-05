سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-4-2023 مقابل الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات البنكية

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى، 33.62 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
سعر اليورو في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصرى، 33.57 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر العملة الأوروبية في البنك التجارى الدولى
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 33.74 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك قناة السويس
سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصرى، عند 33.77 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.
سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى
سعر اليورو في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى، بـ 33.74 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطنى
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سعر عملة أوروبا في البنك الأهلى الكويتى- مصر
سعر اليورو في البنك الأهلى الكويتى مصر، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 33.73 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبى الموحدة في المصرف المتحد
سعر اليورو في المصرف المتحد ، مقابل الجنيه المصرى، إلى 33.63 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
سعر اليورو فى بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصرى، 33.77 جنيه للشراء، و 33.94 للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطنى الأهلى
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