سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

وصل سعر
سعر اليورو اليوم في بنك البركة
ذكر موقع بنك البركة أن سعر اليورو أمام الجنيه المصري وصل إلى: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان
أظهر موقع بنك التعمير والإسكان، وصول سعر صرف اليورو إلى: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى: 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي
سجل اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سعر صرف: 33.77 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.82 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني
قال موقع بنك الكويت الوطني إن سعر اليورو سجل: 33.57 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.
سعر صرف اليورو في المصرف المتحد
حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 33.67 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس
أظهرت مؤشرات سعر الصرف في بنك قناة السويس أن سعر اليورو بلغ: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
قدّر بنك الإسكندرية سعر اليورو بـ: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر
وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
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