سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

وصل سعر

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

اليوم الأربعاء 5-4-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر ، إلى 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع، وفقًا لما أوضحه موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر صرف العملات أمام العملة المصرية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، والتي من بينها بنوك خاصة وعربية وأجنبية وحكومية، والتي ترصد جريدة المال عبر الإطلاع على مواقعها حركة تداول العملات.

ذكر موقع بنك البركة أن سعر اليورو أمام الجنيه المصري وصل إلى: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التعمير والإسكان

أظهر موقع بنك التعمير والإسكان، وصول سعر صرف اليورو إلى: 33.57 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى: 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سعر صرف: 33.77 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.82 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

قال موقع بنك الكويت الوطني إن سعر اليورو سجل: 33.57 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.

سعر صرف اليورو في المصرف المتحد

حقق سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 33.67 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

أظهرت مؤشرات سعر الصرف في بنك قناة السويس أن سعر اليورو بلغ: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي القطري: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

قدّر بنك الإسكندرية سعر اليورو بـ: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى: 33.77 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر

اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.67 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.