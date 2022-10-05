سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-10-2022، في نهاية التعاملات البنكية، وبلغ 19.31 جنيه للشراء، و 19.40 للبيع، طبقا للتقرير الصادر اليوم لمتوسط سعر الصرف من «البنك المركزي المصري»، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا خلال منتصف اليوم، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لما ترصده شاشات التداول اللحظية لهذه البنوك، والمواقع الرسمية لها.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وحقق اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك البنك التجاري الدولي، 19.40 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 19.37 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه 19.43 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري 19.42 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، سجل 19.28 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 19.28 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك أبو ظبي التجاري في مقابل الجنيه، 19.51 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي

حقق سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي ، 19.48 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلى القطرى

في البنك الأهلى القطرى، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 19.36 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك سايب

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، 19.35 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر عملة الإتحاد الأوروبي في بنك المشرق

حقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه، 19.26 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 19.38 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.