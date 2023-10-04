سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-10-2023 مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأربعاء 4-10-2023 تباين مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية، فى البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، متوسط صرف وصل إلى 32.28 جنيه للشراء، و32.40 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة الاتحاد الأوروبي، من خلال التقرير اليومي التالي، وفقًا لشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 32.15 جنيه للشراء، و32.31 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

قدر سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ32.15 جنيه للشراء، و32.31 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 32.26 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أما سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، فسجل 32.26 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري إلى 32.31 جنيه للشراء، و32.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 32.27 جنيه للشراء، و32.47 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

عرض سعر اليورو في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري، 32.25 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الكويت الوطني

وسعر اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 32.26 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

شهد سعر اليورو في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 32.10 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

طرح سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ32.26 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 32.22 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري قدر بـ32.26 جنيه للشراء، و32.42 للبيع.