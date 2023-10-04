سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-10-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

تباين سعر اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام العملة المصرية بختام التعاملات، وذلك وفقًا للمعروض بمواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ليسجل متوسط سعر صرف 32.41 جنيه للشراء، و32.52 للبيع، استنادًا لآخر تحديث نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على صفحته بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية.

وتبدأ البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري من الغد الخميس عطلة تستمر ثلاث أيام بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر لتعاود العمل مجددًا صباح يوم الأحد القادم.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو اليوم ، أمام الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني: 32.26 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري: 32.13 جنيه للشراء، مقابل 32.39 للبيع.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، في بنك مصر: 32.13 جنيه للشراء، مقابل 32.38 للبيع.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو، امام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي: 32.24 جنيه للشراء، مقابل 32.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر ، أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية : 32.26 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو ، امام الجنيه المصري، في المصرف العربي الدولي، 32.24 جنيه للشراء، مقابل 32.44 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، في بنك التعمير والإسكان: 32.26 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني الأهلي: 32.26 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر اليورو، امام الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي – مصر: 32.22 جنيه للشراء، مقابل 32.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، في بنك سايب: 32.24 جنيه للشراء، مقابل 32.50 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر ، امام الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي: 32.23 جنيه للشراء، مقابل 32.45 للبيع.