سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية مستوى: 19.20 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي، أسعار صرف العملة الأوروبية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، بحسب تحديثات المواقع الرسمية للبنوك، وشاشات التداول اللحظية في عدد من الفروع البنكية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.25 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.18 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.20 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 19.17 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

واستقر سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.18 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري، 19.11 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.