تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع حققه أمس الثلاثاء، ووصل متوسط سعره في البنك المركزي المصري، حسب أحدث تقرير على موقع البنك، إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، حسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري NBE
وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.10 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية ALEXBANK
بلغ سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.
سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي EGBANK
وصل سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB
سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.25 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT
بلغ سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر BANQUE MISR
وصل سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي aBK
حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.
سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية IDB
سجل سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك المصرف العربي الدولي
وصل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.