تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-8-2022 في نهاية التعاملات اليومية، مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع حققه أمس الثلاثاء، ووصل متوسط سعره في البنك المركزي المصري، حسب أحدث تقرير على موقع البنك، إلى 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي، متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، حسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري NBE

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي AAI

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 19.10 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية ALEXBANK

بلغ سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي EGBANK

وصل سعر صرف اليورو في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 19.25 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر BLOM BANK EGYPT

بلغ سعر صرف اليورو في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر BANQUE MISR

وصل سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي aBK

حقق سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية IDB

سجل سعر صرف اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك المصرف العربي الدولي

وصل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 19.18 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.