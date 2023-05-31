سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية

أعلن المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك استقرار سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الأربعاء31-5-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، وجاء متوسط سعر عملة أوروبا الموحدة 33.09 جنيه للشراء، مقابل 33.20 للبيع، وفقاً لما ورد في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات، ويرصد موقع جريدة «المال» سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي بمواقع البنوك الرسمية على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي.

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع بنك الإسكندرية استقرار سعر اليورو اليوم بعند 32.94 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

أظهرت التعاملات الصباحية بفروع البنك المصري الخليجي وصول سعر اليورو إلى 32.98 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك البركة

جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ببنك البركة عند 33.01 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك مصر

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو بموقع بنك مصر الرسمي إلى 32.99 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي فى البنك الأهلى المصرى

عرضت فروع أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية سعر

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

عند 32.85 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، مقابل العملة المحلية.

ووصلت سعر اليورو على الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري إلى 32.99 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر اليورو على شاشات بنك أبو ظبي التجاري للتداولات اللحظية 92 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

ووصلت مستويا تسعر اليورو أمام الجنيه المصري بموقع بنك كريدى اجريكول إلى 32.96 جنيه للشراء، 33.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

وجاء سعر اليورو اليوم ببنك بلوم مصر امام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني الرسمي عند 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر

اليوم أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 32.99 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.