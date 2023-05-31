سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-5-2023 أمام الجنيه المصري بختام التداول

طرحت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر
سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد
سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.78 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
توقف سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه، عند 32.81 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وصل سعر اليورو في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري، لـ 32.77 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
جاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، بقيمة 32.88 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
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سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.87 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر
قُدر سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، بقيمة 32.93 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر
طُرح سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، بـ 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
شهد اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 32.88 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.
سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية
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