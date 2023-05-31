سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-5-2023 أمام الجنيه المصري بختام التداول

طرحت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك سعر

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

اليوم الأربعاء 31-5-2023 والذي انخفض بقيمة 9 قروش للشراء وانخفض بيع ما بين 2- 18 قرشا، أمام الجنيه المصري بختام التعاملات المصرفية، وبلغت وحدة النقد الأوروبية الموحدة- يورو متوسط بقيمة 32.93 جنيه للشراء، و33.04 للبيع، وفقًا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الألكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ووفقًا لما أوضحته شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك.

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 32.78 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

توقف سعر اليورو في بنك مصر، أمام الجنيه، عند 32.81 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري، لـ 32.77 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، بقيمة 32.88 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عُرض سعر

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في البنك المصري الخليجي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، بـ 33.01 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 32.87 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر

قُدر سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي – مصر، أمام الجنيه المصري، بقيمة 32.93 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك بلوم مصر

طُرح سعر اليورو في بنك بلوم مصر، أمام الجنيه، بـ 33.21 جنيه للشراء، و 33.49 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

شهد اليورو في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 32.88 جنيه للشراء، و33.22 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

ثبت سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، عند 32.88 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.