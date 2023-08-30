سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر اليوم الأربعاء 30-8-2023، ارتفاعًا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية متوسط صرف بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 33.33 جنيه للشراء، مقابل 33.44 للبيع.

وينشر موقع جريدة الما تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من الموقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

عرض بنك البركة، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.39 جنيه للشراء، مقابل 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.50 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

أما البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند:33.39 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري، 33.31 جنيه للشراء، مقابل 33.71 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 33.36 جنيه للشراء، مقابل 33.54 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.50 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة، 33.51 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، حقق سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

أما سعر في المصرف المتحد، بلغ مستوى صرف عند: 33.32 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.49 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.