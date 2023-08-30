سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-8-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

تباين سعر اليوم الأربعاء 30-8-2023 أمام عملة مصر المحلية بالمصارف العاملة داخل مصر إذ انخفض بالشراء وارتفع في البيع، مقارنة بالأسعار المعلنة أمس على مواقع البنوك الإلكترونية في آخر تحديثاتها، وسجل متوسط العملة الأوروبية عند 33.57 جنيه للشراء، 33.69 جنيه للبيع، في آخر تحديثاتها بموقع البنك المركزي المختصة بمتوسط أسعار العملات في مصر، ويعرض الموقع الإلكتروني لجريدة المال مسحًا لسعر عملة أوروبا الموحدة على صعيد الشراء والبيع والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 33.38 جنيه للشراء، 33.70 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام المحلية داخل بنك مصر إلى مستويات 33.38 جنيه للشراء، 33.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو أمام نظيره المصري بفروع بنك الإسكندرية بختام التعاملات 33.49 جنيه للشراء، 33.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

عرضت فروع البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.49 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة في المصري الخليجي

عرض الموقع الإلكتروني لإيجي بنك سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.48 جنيه للشراء، 33.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في قطر الوطني الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل بنك QNB إلى مستويات 33.49 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

فيما بلغ سعر اليورو أمام عملة مصر المحلية داخل بنك البركة في الختام 33.49 جنيه للشراء، 33.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني مصر

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستويات 33.50 جنيه للشراء، 33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

فيما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الاستثمار العربي 33.26 جنيه للشراء، 33.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

جاء سعر اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة عند 33.49 جنيه للشراء، 33.71 جنيه للبيع.