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سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر

بنك مصر يعرض سعر الشراء عند 20 جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 8:04 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 8:04 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، على مستوى الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري فى بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لحصر بوابة “المال نيوز” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها.

وبلغ متوسط سعر اليورو مستوى 20.037 جنيه للشراء، و20.154 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20 جنيها للشراء ، و20.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقرت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 20 جنيها للشراء، و20.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبينت مؤشرات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.99 جنيه للشراء، و20.17 للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري جاء عند مستوى 19.95 جنيه للشراء، و20.16 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وتعرض شاشات التداول اللحظية لشركة مصر للصرافة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 20 جنيها للشراء، و20.20 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

ووصل سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.02 للبيع جنيه، و20.23 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 20.02 جنيه للشراء، و20.23 للبيع، بنهاية التعاملات.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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