استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، حسب ما أظهره التحديث الأخير للبنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، والذي أوضح أن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية في البنك المركزي بلغ 25.41 جنيه للشراء، و25.49 للبيع، ليكون بذلك اليورو قد استقر في الشراء وانخفض قرشَا واحدًا في البيع، وتستعرض جريدة المال في تقريرها حركة تداول اليورو أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سعر اليورو في بنك البركة مقابل الجنيه المصري: 25.28 جنيه للشراء، 25.48 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.36 جنيه للشراء، 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 25.29 جنيه للشراء، 25.53 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 25.32 جنيه للشراء، 25.54 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 25.28 جنيه للشراء، 25.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

سعر اليورو في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 25.28 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في ميد بنك

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 25.23 جنيه للشراء، 25.66 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 25.28 جنيه للشراء، 25.48 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه المصري: 25.28 جنيه للشراء، 25.53 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.35 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 25.21 جنيه للشراء، 25.52 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 25.28 جنيه للشراء، 25.48 للبيع.