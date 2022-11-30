سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-11-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

حقق سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-11-2022، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري، ببداية التعاملات اليومية في البنوك، عند: 25.41 جنيه للشراء، و 25.50 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري، بعد أن سجل استقرارًا في نهاية تعاملات الأمس، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، بحسب شاشات التداول.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي إلى 25.32 جنيه للشراء، و 25.49 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر اليورو مستوى صرف عند: 25.28 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، مستوى صرف عند: 25.33 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي التجاري، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.28 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 25.28 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وعرض بنك مصر، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 25.28 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية إلى 25.29 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف عند: 25.36 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر اليورو في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 25.35 جنيه للشراء، و 25.50 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بـ 25.29 جنيه للشراء، و 25.49 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بـ 25.28 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 25.35 جنيه للشراء، و 25.46 للبيع.