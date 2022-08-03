سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-8-2022 في بداية تعاملات البنوك

تراجع متوسط سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، بينما وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري استقر عند 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، وتراوحت أسعار العملة الأوروبية في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة في السوق المصرفية، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لسعر عملة الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر ثاني أهم العملات عالميًّا تداولًا واستخدامًا.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري NBE

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 19.27 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر BANQUE MISR

وجاء سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 19.27 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 19.29 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري QNB عند مستوى 19.29 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية Alex BANK

وحقق متوسط سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 19.23 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري قد وصل عند مستوى 19.32 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي AAIB

في حين وصل سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 19.25 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأمريكي في بنك قناة السويس SCBANK

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.25 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

في حين أنَّ سعر اليورو اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي وصل إلى 19.32 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.