سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 33.92 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك القاهرة
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة: 33.77 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 33.82 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 33.82 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 33.93 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.
سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.99 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد
سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 33.83 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك البركة
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 33.93 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.
سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 33.93 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 33.93 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.
سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي
سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 33.75 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.
سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية
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