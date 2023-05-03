سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية أمام العملة المصرية إلى 33.82 جنيه للشراء، 33.94 للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري الذي يرصد حركة صرف متوسط العملات أمام العملة الوطنية المصرية، وترصد جريدة المال في هذا التقرير حركة صرف العملة الأوروبية في البنوك، ومن بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية تعمل في السوق المصرفي المصري.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 33.92 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك القاهرة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة: 33.77 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك مصر

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 33.82 جنيه للشراء، 34.05 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 33.82 جنيه للشراء، 34.03 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 33.93 جنيه للشراء، 34.14 للبيع.

سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.99 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 33.83 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك البركة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 33.93 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 33.93 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 33.93 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 33.75 جنيه للشراء، 34.13 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في بنك التنمية الصناعية

سعر

اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 33.82 جنيه للشراء، 34.02 للبيع.