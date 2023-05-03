سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 بنهاية التعاملات في البنوك

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأربعاء 3-5-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، إذ ارتفع بمقدار 8 قروش إلى 16 قرشا، كما انخفض من قرشين إلى 4 قروش تقريبًا في بعض البنوك، مسجلًا متوسط سعر في البنك المركزي المصري عند: 34.02 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

اليوم في البنك الأهلي المصري، حقق مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

وطرح ميد بنك، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.96 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك سايب «Saib»

وعرض بنك سايب، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.94 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.93 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري

وبلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك القاهرة

أما سعر

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

في بنك القاهرة، فحقق مستوى صرف عند: 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.99 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 34.00 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع,