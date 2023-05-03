سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 بنهاية التعاملات في البنوك

تباين سعر
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر
سعر عملة أوروبا في ميد بنك
وطرح ميد بنك، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ 33.96 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وفي بنك مصر، بلغ سعر اليورو مستوى صرف عند: 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك سايب «Saib»
وعرض بنك سايب، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.94 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.93 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك المشرق
وقدّر بنك المشرق، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر عملة أوروبا في بنك أبوظبي التجاري
وبلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر اليورو في بنك القاهرة
أما سعر
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر
وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ 33.99 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر اليورو اليوم مستوى صرف عند: 34.00 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع,