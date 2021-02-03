سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-2-2021 في البنوك المصرية

يرصد الموقع الإلكتروني لجريدة “المال” سعرصرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 3-2-2021 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

سجلت مستويات متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع إلى مستوى 18.93 ، 19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول ، لتصل إلى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يتيح أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر من حيث الأصول البنك الأهلي المصري وصل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه إلى مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعلى صعيد سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 18.86 جنيهاً للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري بلغت مستوى 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

فيما تداول سعر اليورو الأوروبي داخل أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

أظهرت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الاسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

حققت مستويات أسعار اليورو الأوروبي داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، عند مستوى صرف اليورو الأوروبي ، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وعن أعلى مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدم بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.