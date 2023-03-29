سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات

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سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية متوسط سعر صرف 33.35 جنيه للشراء، 33.47 للبيع، بحسب ما أظهره موقع البنك المركزي المصري، وسينعقد غدًا اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتترقب الأوساط المصرفية قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والتقرير التالي تستعرض فيه جريدة المال حركة سعر العملة الأوروبية في البنوك العاملة في مصر.

أفاد موقع المصرف المتحد، بأن سعر اليورو مقابل العملة المصرية وصل إلى 33.27 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى صرف: 33.28 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك البركة

قال بنك البركة إن سعر اليورو بلغ أمام العملة المصرية سعر: 33.37 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، 33.42 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف اليورو في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي، 33.37 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

قال موقع البنك الأهلي القطري، إن سعر اليورو أمام العملة المصرية وصل إلى: 33.38 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، 33.26 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر صرف اليورو أمام العملة المصرية في بنك التنمية الصناعية إلى: 33.26 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.

سعر اليورو

سعر صرف عملة الإتحاد الأوروبي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو أمام العملة المصرية في البنك التجاري الدولي، 33.30 جنيه للشراء، 33.56 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

حقق سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 33.37 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

قدّر بنك المشرق سعر اليورو بـ: 33.30 جنيه للشراء، 33.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وصل سعر

اليوم أمام العملة المصرية إلى: 33.37 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.