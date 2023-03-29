سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-3-2023 مقابل العملة المصرية بنهاية التعاملات

قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غداً، وصل سعر

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الأربعاء 29-3-2023 ، عند متوسط 33.46 جنيه للشراء و33.85 للبيع، بمواجهة العملة المصرية، فى نهاية تعاملات البنوك، حسبما جاء بالبيان الصادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف، وترصد «المال» فى هذا التقرير سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة- يورو، وفقاً للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى.

جاء سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، بمواجهة العملة المصرية، عند 33.37 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك قناة السويس

شهد سعر اليورو في بنك قناة السويس، بمواجهة الجنيه، 33.37 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام العملة المصرية، سجل 33.37 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر

سعر اليورو

سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك التعمير والإسكان

في بنك مصر، مقابل الجنيه، 33.26 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.

توقف سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل العملة المصرية، عند 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

قُدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى ، أمام الجنيه، بـ 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى

طُرح سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، بقيمة 33.26 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى

عُرض سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، بقيمة 33.37 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.

سعر اليورو

سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك بلوم مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه، 33.04 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربى الدولى

ثبت سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، بمواجهة العملة المصرية، عند 33.33 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى – مصر

سجل ا

اليوم على موقع بنك أبو ظبى التجارى – مصر ، مقابل الجنيه، 33.38 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.