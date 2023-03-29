سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-3-2023 مقابل العملة المصرية بنهاية التعاملات

قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غداً، وصل سعر
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
جاء سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، بمواجهة العملة المصرية، عند 33.37 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.
سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك قناة السويس
شهد سعر اليورو في بنك قناة السويس، بمواجهة الجنيه، 33.37 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، أمام العملة المصرية، سجل 33.37 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وبلغ سعر
سعر عملة الاتحاد الأوروبى في بنك التعمير والإسكان
توقف سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان، مقابل العملة المصرية، عند 33.30 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى
قُدر سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى ، أمام الجنيه، بـ 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصرى
طُرح سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى، بقيمة 33.26 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى
عُرض سعر اليورو في بنك الاستثمار العربى، بقيمة 33.37 جنيه للشراء، و 33.61 للبيع.
سعر وحدة النقد الأوروبية الموحدة في بنك بلوم مصر
وبلغ سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه، 33.04 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربى الدولى
ثبت سعر اليورو في المصرف العربى الدولى، بمواجهة العملة المصرية، عند 33.33 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.
سعر اليورو في بنك أبو ظبى التجارى – مصر
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